الاعمار توضح آلية إنشاء الطرق داخل المدن وتعلن إدخال تقنيات جديدة بالإكساء

2022/11/17 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الخميس، موعد إنجاز طريق الدورة – اليوسفية، وفيما أوضحت آلية إنشاء الطرق داخل المدن، أكدت إدخال تقنيات جديدة في الإكساء.وقال وكيل الوزارة […]

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