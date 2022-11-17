2022/11/17 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب اندلاع حريق في مبنى في قطاع غزة بمقتل 21 شخصا، وفق ما أفاد مسؤول لإذاعة محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 21 شخصا في حريق بمبنى في قطاع غزة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 21 شخصا في حريق بمبنى في قطاع غزة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).