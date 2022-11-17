2022/11/17 | 23:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2jxPX5nX5fQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلطة الطيران المدني تتحمل مسؤولية الحرائق في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سلطة الطيران المدني تتحمل مسؤولية الحرائق في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).