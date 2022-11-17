2022/11/17 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CF0m6wMS2q4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ طه حمدون: اليوم كان عرسا وفرحا كبيرا لشبابنا من السنة والشيعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ طه حمدون: اليوم كان عرسا وفرحا كبيرا لشبابنا من السنة والشيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).