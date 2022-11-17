التربية النيابية تطالب بإضافة درجات وظيفية لسد شواغر الكوادر التدريسية

2022/11/17 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بإضافة درجات وظيفية لوزارة التربية، لسد شواغر الكوادر التدريسية في عموم محافظات العراق.

وقال الغزالي لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك اعداد كبيرة من الخريجين في حين يوجد نقص كبير في اعداد الكوادر التدريسية لذلك يجب على وزارة التربية اخذ هذا الامر بعين الاعتبار حيث ان المديريات العامة قامت برفع اسماء الخريجين لغرض تعيينهم وسد الشواغر الحاصلة في الكوادر التدريسية".

وأضاف: "نطلب من مجلس الوزراء تضمين مخصصات لدرجات وظيفية جديدة في وزارة التربية بموازنة 2023" مشيراً الى أن "عدد الشواغر فقط في محافظة النجف بلغ أكثر من 4000 شاغر".

وتابع الغزالي أن "الكثير من المدارس في العراق تعتمد النظام المزدوج والثلاثي بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة ونقص البنايات".

وفي وقت سابق، حذرت منظمات دولية عدّة، أشارت إلى أن النظام التعليمي في العراق يعاني من تراجع شديد، وأنّ مستويات التعليم هي من بين أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسجل العراق ارتفاعًا في مستوى الأمية، إذ اعلنت وزارة التخطيط خلال العام 2020، أنّ نسبة الأمية بين العراقيين الذين تزيد أعمارهم على 10 أعوام، وبحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء.

وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى في نسبة الأمية، حيث سجلت 22 في المئة، تليها محافظة دهوك بـ19 في المئة، فيما جاءت المثنى ثالثًا بنسبة 18 في المئة، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط.

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