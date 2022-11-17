حارس منتخب كوستاريكا يشكر الجماهير العراقية: من المؤسف إلغاء المباراة

2022/11/17 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعرب حارس منتخب كوستاريكا كيلور نافاس، اليوم الخميس، عن أسفه بسبب إلغاء المباراة بين العراق وكوستاريكا.

وقال نافاس في منشور له على حسابه بموقع انستغرام تابعته (بغداد اليوم): "بعد سفر طويل استمر 8 ساعات، للأسف لم نتمكن من خوض المباراة الودية بمواجهة العراق بسبب ظروف خارج ارادة اللاعبين".

وأضاف "شكرا للجماهير التي كانت تتطلع لمشاهدتنا وتشجيعنا في العراق ومن المؤسف أن المباراة ألغيت".

وانتهت المباراة الودية، التي أقيمت اليوم، بين منتخب العراق A ومنتخب العراق B، بالتعادل الإيجابي، التي أقامها في ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، بعد إلغاء مباراة العراق مع كوستاريكا.

ومن المنتخب B، سجل اللاعب حسين عبد الكريم الهدف الأول في الدقيقة 18، ثم تبعه أيمن حسين من المنتخب A ، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 27.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الاتحاد العراقي اكرة القدم بياناً بشأن الغاء مباراة العراق مع كوستاريكا.

وقال إعلام الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم يعرب عن أسفه إزاء ما آلت إليه الأحداثُ الخاصّة بمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكوستاريكيّ التي كان مقرراً لها أن تقام على ملعبِ البصرة الدوليّ ( جِذع النخلة ) عصر اليوم الخميس".

وأضاف "ويودُّ الاتحادُ أن يبينَ بأنه التزمَ بجميع بُنودِ العقد المُبرم مع الجانبِ الكوستاريكيّ بما في ذلك تقديم التسهيلاتِ اللازمة لتأمينِ إقامةِ المباراةِ وتوفير كل متطلباتِ إقامتها، وتمت تهيئةُ جميع الجوانب التنظيميّة للمباراةِ"، موضحا "إلا إن إصرارَ الجانب الكوستاريكيّ بشكلٍ غريبٍ ومفاجئ بعدم الموافقةِ على الدخولِ إلى أرضِ البصرة بالطرقِ القانونيّة المتبعةِ ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليمِ أي بياناتٍ إلى الجانبِ العراقيّ، ورفضه بعد ذلك بشكلٍ قاطعٍ خوض المباراةِ مع استمرارِ المحاولاتِ، والتدخل المُباشر من رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة رئيس الاتحادِ و محافظ البصرة والسفير العراقيّ في دولةِ الكويت، وتذليل العقبات لإقامةِ المباراة وتقديم التسهيلاتِ الإضافيّة بنقلِ الوفد الكوستاريكيّ جواً إلى البصرة، إلا إن جميع المحاولات تمّ رفضها".

وأوضح "وبناءً على ما تقدمَ تمّ إلغاءُ المباراة نتيجة إصرارِ المنتخبِ الكوستاريكيّ على عدم خوضها، وسيتخذُ الاتحادُ العراقيّ جميعَ الإجراءات القانونيّة التي تضمنُ حقه في إطارِ بنود العقد والتي تفرضُ الشرط الجزائيّ على الطرفِ الذي يخل بالاتفاق".

وتابع "وستكون هناك تعليماتٌ مُحددة بإعادةِ مبالغ تذاكرِ دخول مباراةِ منتخبنا الوطنيّ وكوستاريكا إلى الجُمهورِ الرياضيّ من الذين اقتنوا بطاقةَ الدخول إلى ملعبِ جذع النخلة في مدينةِ البصرة الرياضيّة ستعلنُ لاحقاً، مع التنويهِ على ضرورةِ الاحتفاظِ بتذكرةِ الدخول".

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