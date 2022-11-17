التخطيط تعتبر فئة عراقية “سلاح ذو حدّين” وتعدادها اكثر من 25 مليون نسمة

2022/11/17 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت وزارة التخطيط الفئة العمرية المحصورة بين 15 إلى 64 عامًا والتي تمثل 60% من سكان العراق، بأنها “سلاح ذو حدّين” وقد تتحول لمشكلة كبيرة في حال عدم استثمارها بشكل صحيح.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية، إنه “بحسب التوقعات، فأن عدد سكان العراق في نهاية العام الحالي سيبلغ 42 مليون نسمة وبواقع 50.5 بالمئة ذكور و49.5 إناث”.

وأوضح الهنداوي، أن “محافظة بغداد تسجل النسبة الأكبر بعدد سكانها البالغ 9 ملايين، تليها محافظة نينوى بمعدل 4 ملايين، والبصرة 3 ملايين”، مبيناً، أن “محافظة المثنى سجلت أقل نسبة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها مليوناً أو أقل بقليل”.

وأوضح أن “عدد السكان النشطين اقتصادياً من عمر 15سنة إلى 64 سنة عندما تكون نسبتهم أكثر من 60 بالمئة يعتبر سلاح ذو حدين، وفي حال لم تستثمر بنحو سليم تتحول إلى مشكلة كبيرة”.

وتابع، أن “سياسة الوزارة تتجه نحو إطار استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من عبء تنموي إلى محركات تنموية حقيقية تركز على مسارات أساسية، منها استثمار الشباب وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمكين المرأة والفتيات والشابات، بالإضافة إلى الجانب الصحي والعمل باتجاه توفير الخدمات الصحية والتعليم والسكن، علاوة على تمكين الشرائح الهشة في المجتمع (الأطفال، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة)”.

ولفت إلى أن “رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وضعت مسارات بهذا الجانب، وفي مقدمة أهدافها مكافحة الفقر والجوع، ثم تأتي بقية الأساسيات وهي الصحة والتعليم والسكن والشراكات”.

وتمثل نسبة الفئة النشطة اقتصاديًا والبالغة 60% من سكان العراق مايفوق الـ25 مليون نسمة.

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