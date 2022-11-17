’يونامي’ تعلق على حادثة انفجار السليمانية

2022/11/17 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يوناني”، الخميس، التعازي لعائلات ضحايا انفجار منظومة غاز في مجمع سكني في محافظة السليمانية وأودى بحياة 6 أشخاص بينهم طفل وإصابة 16 شخصاً.

وقالت البعثة في بيان “خواطرنا ودعواتنا مع ضحايا الانفجار المأساوي والذي راح ضحيته الكثير.



نعزي عائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل (للمصابين)”.

كما شكرت فرق الإنقاذ.

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