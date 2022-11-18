السنغال تعلن غياب ساديو ماني عن مونديال قطر

2022/11/17 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منتخب السنغال لكرة القدم، يوم الخميس، غياب مهاجم الفريق ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، بداعي الإصابة.

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