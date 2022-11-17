2022/11/17 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية- الزمان اونلاين كشف مدير إدارة الطوارئ في مدينة السليمانية عرفان علي، اليوم الخميس، تفاصيل أولية عن الانفجار الذي شهدته المدينة جراء منظومة غاز في حي كازيوا.وذكر علي في مقابلة تلفزيونية، إن “الحادث وقع في الساعة 8:00 مساء الليلة ودمر منزلين بالكامل جراء انفجار خزان غاز في حي كازيوا الثاني”.وفقا للمعلومات، كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة قتلى وعشرون مصاباً في انفجار خزّان غاز بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة قتلى وعشرون مصاباً في انفجار خزّان غاز بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).