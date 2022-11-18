2022/11/18 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vO_nivG33kI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موتى أحياء في العراق.. من هؤلاء؟ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موتى أحياء في العراق.. من هؤلاء؟ | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).