2022/11/18 | 00:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعادة تأهيل مستشفى ابن الأثير في الموصل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NJmiBhuxk84
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إعادة تأهيل مستشفى ابن الأثير في الموصل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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