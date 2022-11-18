ماني خارج مونديال قطر

2022/11/18 | 00:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تعرض منتخب السنغال لصفعة موجعة جدا، بعد تأكد غياب نجمه الأول...

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