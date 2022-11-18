حزب الله اللبناني يدخل على خط الوساطة للصلح بين الصدر وطهران

2022/11/18 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن عقد اجتماعات مكثفة بين قيادات التيار الصدري وحزب الله اللبناني في بيروت كصلة وحيدة بين زعيم التيار مقتدى الصدر وطهران.

ونشر موقع (جادة إيران) تفاصيل اللقاء نقلا عن مصادر خاصة به تابعتها (بغداد اليوم) ان "هناك اجتماعات مكثفة بين قيادات التيار الصدري وحزب الله اللبناني في بيروت كـ"صلة وحيدة بين زعيم التيار مقتدى الصدر وطهران"، موضحا ان "التواصل بين الصدر وإيران يتم عبر ممثل حزب الله في العراق محمد كوثراني بعد انقطاع التواصل المباشر بين الطرفين".

وأضاف أن "اللقاءات شهدت نقاشًا بين الطرفين بشأن تطوّرات المشهد السياسي العراقي منذ ما قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية وما تلاها من تداعيات، بالإضافة إلى السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال مصدر عراقي في تصريح لموقع (جادة إيران) إن "التواصل بين التيار الصدري والإيرانيين مقطوع وإن الحال هو نفسه بين التيار والأطراف الشيعية العراقية الأخرى".

وأشار الى ان "قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني كان في بغداد منذ يومين ولم يُحدد له موعد للقاء الصدر".

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