وزير الصحة في حكومة الإقليم يعلن حصيلة غير نهائية لانفجار السليمانية

2022/11/18 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الخميس (17 تشرين الثاني 2022)، حصيلة غير نهائية لضحايا حادث انفجار خزان للغاز في السليمانية.وقال الوزير في بيان صادر عن الوزارة وتلقته (بغداد اليوم): "للأسف، فقد أربعة مواطنين حياتهم حتى الآن جراء الحادث الذي وقع في مدينة السليمانية".وأضاف: "تم نقل تسعة مصابين إلى المستشفيات، حيث يرقد اثنان منهم في قسم الرعاية المركزة". وأشار إلى أن فرق طوارئ السليمانية وسيارات الإسعاف موجودة في موقع الحادث وتواصل البحث عن ناجين من بين العالقين.

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