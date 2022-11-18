2022/11/18 | 00:22 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول أحد المطلعين على المجال إنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بمقدار أربعة إلى ستة سنتات أخرى صباح يوم الجمعة، مما يعني أن متوسط ​​السعر العادي يمكن أن ينتقل إلى النطاق 175.9 إلى 176.9.الأسعار لم تكن منخفضة إلى هذا الحد منذ بداية العام.أوضح بول باسكو، المستشار الرئيسي في شركة Kalibrate، أن “ضغوط المصفاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بانخفاض أسعار البنزين في مترو فانكوفر غدا الجمعة شبكة القيقب الدولية.

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