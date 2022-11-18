2022/11/18 | 00:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يكشف لكلام معقول موعد انطلاق الثورة الشعبية العراقية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W5Tgbs1yBqA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض يكشف لكلام معقول موعد انطلاق الثورة الشعبية العراقية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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