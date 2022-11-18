فيديو: لحظة الانفجار “المريع” في السليمانية

2022/11/18 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اظهرت كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، لحظة انفجار السليمانية.وحصلت وكالة ايرث نيوز، على فيديو من احد كاميرات المراقبة، يظهر لحظة الانفجار الهائل في منطقة “كازيوا 2” ضمن منطقة “كويزة” بمركز السليمانية، وذلك جراء انفجار منظومة الغاز باحد البيانات السكنية.

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