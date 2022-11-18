هجوم صاروخي يستهدف قاعدة في سوريا تضم جنودا أمريكيين

2022/11/18 | 00:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، تعرض قاعدة في سوريا تضم جنودا أمريكيين، لهجوم صاروخي.

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