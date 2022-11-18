2022/11/18 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UiPKLkkiqQg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان: قدمنا طلبات لحظر هذه المواقع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان: قدمنا طلبات لحظر هذه المواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).