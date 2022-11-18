ارتفاع ضحايا انفجار السليمانية والمحافظ يعلن الحداد ثلاثة أيام

2022/11/18 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منظومة الغاز في السليمانية، فيما أعلن المحافظ الحداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طفلا آخر فارق الحياة متأثراً بجراحه بعد إصابته بانفجار منظومة الغاز بمجمع كويزه السكني بمحافظة السليمانية، ليرتفع عدد الضحايا الى خمس وفيات".

من جانبه، أعلن محافظ السليمانية، هافال أبو بكر "الحداد العام لثلاثة أيام".

وأكد المحافظ بوقت سابق، خلال مؤتمر صحفي من موقع الانفجار: "لا علم لنا حتى الآن بعدد العالقين تحت الانقاض والانفجار ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة".

وأضاف "تأكد لدينا وفاة طفل من بين ضحايا الانفجار".

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