الإطار التنسيقي: حرائق مطار بغداد

2022/11/18 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن، اليوم الجمعة، أن الحرائق المتكررة في مطار بغداد الدولي هذا الأسبوع، "متعمدة"، فيما رجح تورط "مافيات متنفذة" فيها، على حد تعبيره.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حرائق مطار بغداد الدولي لا يمكن أن تكون من دون قصد وكل المؤشرات تقود إلى أنها متعمدة بهدف الإساءة لحكومة السوداني وزجها في متاهات أخرى، خاصة وأنها أعلنت الحرب على الفساد والبدء بإجراءات استئصاله".

وأضاف، أن "الحرائق وراؤها مافيات متنفذة تريد خلط الأوراق من خلال استهداف مواقع مهمة في الدولة العراقية، ومنها المطار"، مؤكدا أن "التحقيقات ربما ستكشف بعض الخيوط".

وفيما لفت إلى أن "هناك أطرافا عدة لا تريد نجاح الحكومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري"، أشار إلى أن "حرائق مطار بغداد ستعيد النظر بملف السلامة العامة، وتطبيق أكثر شدة في القوانين المعتمدة من قبل الدفاع المدني بالإضافة إلى فتح الكثير من الملفات المنسية لسنوات خاصة فيما يتعلق بالطيران المدني".

وأخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم، حريقا طال صالة نينوى في مطار بغداد الدولي، وهذا الحريق الثاني الذي يشهده المطار هذا الأسبوع بعد حريق اندلع داخل كافتيريا صالة المغادرة.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر مطلع، بإعفاء رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد على خلفية تكرار الحرائق بالمطار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعفى رئيس سلطة الطيران نائل سعد ومدير مطار بغداد علي تقي على خلفية تكرار الحرائق بمطار بغداد".

ويأتي هذا القرار بعد زيارة أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مطار بغداد الدولي لمعرفة أسباب اندلاع الحريق فيه.

من جهتها، أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم، تشكيل لجنة تحقيقية بـ "الحرائق المتعمدة" في المطارات.

وقالت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البجاري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نتابع تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي وبقية المطارات العراقية بصورة متعمدة وفقا لما تشير له المعلومات الأولية".

وأضافت أنه "تم إجراء اتصالا هاتفيا مع مكتب رئيس الوزراء السوداني ووزير النقل لتشكيل لجان تحقيق عاجلة لمعالجة هذا الموضوع الخطير وإبعاد ومعاقبة الجهات المسؤولة عنها".

وأشارت البچاري بحسب البيان الى أن "لجنة النقل والاتصالات البرلمانية ستتابع هذا الملف الخطير الذي يؤدي إلى تشويه سمعة المطارات العراقية ومحاولة البعض نقل صورة سيئة عن الأوضاع الأمنية للبلاد في سبيل عرقلة جهود الحكومة في العمل والإصلاح".

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