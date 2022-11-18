مطار هيثرو يشهد إضرابا لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور

2022/11/18 | 01:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مطار هيثرو بلندن اعتبارا من يوم الجمعة إضرابا للعاملين لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور.

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