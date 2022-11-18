2022/11/18 | 02:02 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده يملك مجموعة ممتازة من اللاعبين القادرين على تقديم أداء جيد في كأس العالم لكرة القدم في قطر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو: مونديال قطر سيكون "صعبا للغاية") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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