العراق: 6 قتلى و30 مصاباً بانفجار أسطوانة غاز في السليمانية

2022/11/18 | 02:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار أسطوانة الغاز تسبب بهدم 3 مبانٍ سكنية في السليمانية (تويتر)

قالت الشرطة ومسؤولون بالصحة إنّ ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون اليوم الخميس في انفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في محافظة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، بحسب "رويترز".

وتسبب الانفجار بإلحاق الضرر بعدة منازل ودمر خمس سيارات على الأقل، وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل، وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.

ووفقاً للمتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، فإنّ "انفجاراً وقع، مساء اليوم الخميس، قرب مجمع كويزا السكني في محافظة السليمانية، تسبب بهدم ثلاثة منازل سكنية في المجمع، فيما وصلت القوات الأمنية إلى المكان على الفور، وقامت بتطويقه وقطع الطرق المؤدية إليه".

انفجار منظومة غاز في #مجمع_كويزا السكني في #السليمانية يتسبب بانهيار ثلاثة منازل وإصابة 15 مواطناً في حصيلة أولية#كلمة #العراق #كردستان pic.twitter.com/8XSXDfZ2Hm

— كلمة (@Kelm_ea) November 17, 2022

من جانبه، قال المدير الإداري لنجدة السليمانية، عرفان علي، لمحطة روداو الكردية الإخبارية، إن "الانفجار ناجم عن أسطوانة غاز، وإن 3 منازل قد هدمت جراء الانفجار، وقد أصيب عدد من المواطنين"، مؤكداً أن هناك عالقين تحت الركام.

مدير صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، قال، في بيان، إنّ "الحادث سببه انفجار أسطوانة غاز سائل، وإنه تم انتشال 20 مصاباً من تحت ركام المنزل الذي انهار بشكل كبير"، مشيراً إلى "استنفار جميع المستشفيات لاستقبال الجرحى".

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التحديثات الحية

وتواصل فرق الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض.



واستنفرت الأجهزة الأمنية والصحية وفرق الدفاع المدني في السليمانية، بموقع الانفجار.



وأكدت دائرة طوارئ السليمانية، أنّ 10 فرق إنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

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