البنتاغون يعلق على تقارير تطوير إيران صواريخ

2022/11/18 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الخميس إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية "أسرع من الصوت خمس مرات".

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