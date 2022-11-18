واشنطن قلقة من

2022/11/18 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كريستوفر راي لأعضاء مجلس النواب الخميس إن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قيام الحكومة الصينية بإنشاء "مراكز شرطة" غير مصرح بها في مدن أميركية لمتابعة عمليات التأثير المحتملة.

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