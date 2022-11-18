نانسي بيلوسي تتنحى عن زعامة الديمقراطيين وتحتفظ بمقعدها في الكونغرس الأميركي

2022/11/18 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي، نيتها عدم تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة والتي حقق فيها الجمهوريون أغلبية في مجلس النواب.

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