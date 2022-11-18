أول تعليق من خديجة جنكيز بعد طلب إدارة بايدن الحصانة لمحمد بن سلمان

2022/11/18 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عند مقتله في قنصلية بلاده العام 2018 على إعلان الإدارة الأمريكية أنها تقدمت بطلب للقضاء لمنح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حصانة في القضية التي رفعتها جنكيز ضده.

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