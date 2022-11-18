"مات مرة أخرى".. أول تعليق من خطيبة خاشقجي على "حصانة محمد بن سلمان"

2022/11/18 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت خديجة جنكيز، الخطيبة السابقة للكاتب الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، إعلان وزارة العدل الأميركية عن "حصانة" لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي.

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