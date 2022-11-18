البنتاغون يشكك في تطوير إيران صواريخ

2022/11/18 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية "أسرع من الصوت خمس مرات".

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي "فرط صوتي".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي "رأينا التقارير التي تؤكد ذلك، والواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير".

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