ماسك يغلق جميع مكاتب تويتر حتى يوم الاثنين

2022/11/18 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال موقع "Business Insider" إن شركة تويتر أغلقت جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من المالك إيلون ماسك.

وبحسب الموقع، أغلقت مكاتب تويتر فجأة يوم الخميس حيث رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

وأخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

ولفت الموقع إلى أن سبب "الإغلاق" كان مخاوف المالك الجديد للشركة، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وخيّر ماسك موظفي الشركة بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة أو خسارة وظائفهم، وفق مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، الخميس.

وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وطرد ماسك 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة.

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ"تويتر الجديد" بحلول الساعة 5 من عصر الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

وجاء في المذكرة، أنه "في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على راتب 3 أشهر تعويضا عن نهاية الخدمة".

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