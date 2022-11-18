فاتورة بقيمة 167 ألف دولار.. الشيف نُصرت يثير تفاعلا بنشر صورة

2022/11/18 | 09:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة فاتورة نشرها الشيف التركي، نُصرت غوكشيه، تبلغ قيمتها 615 ألف درهم (نحو 167 ألف دولار) الأمر الذي أثار تفاعلا.

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