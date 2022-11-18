الرافدين يوجه بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتذليل المعوقات

2022/11/18 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير ، اليوم الجمعة ، بسرعة انجاز معاملات زبائن المصرف المتعلقة بالسلف والقروض والتسهيلات والخدمات الاخرى وتذليل المعوقات التي تعترض استكمالها وتبسيط الاجراءات وبشفافية عالية.[…]

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