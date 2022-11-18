2022/11/18 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت أمازون أنّها بدأت تسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بعد شائعات مستمرّة منذ أيام عن خطة اجتماعية لمجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي، في مذكرة داخلية نُشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أمازون” تعلن رسمياً بدء تسريحها موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية المركز الخبري الوطني.

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