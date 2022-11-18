علامات قد تعني الإصابة بمرض السكري

2022/11/18 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها.

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