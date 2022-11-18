ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السليمانية

2022/11/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

اعلن محافظ السليمانية، هافال ابو بكر، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار حي كازيوا في المحافظة.

وقال ابو بكر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرون في الانفجار"، مبينا أن "اليوم الجمعة 18 نوفمبر سيكون يوم حداد في محافظة السليمانية".

واضاف: "بالنيابة عن محافظة السليمانية، نعرب عن تعاطفنا مع كارثة الليلة في حي كازيوا في السليمانية، ويعتبر اليوم حداد ضمن حدود محافظتنا، كما نعرب عن تعازينا للضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وتابع المحافظ: "نشكر جميع مواطني السليمانية والمؤسسات الحكومية التابعة للحكومة المحلية في السليمانية الذين تعاونوا وتعاونوا بإخلاص ، ونشكر جميع الذين أعربوا عن تعاطفهم ودعمهم لمحافظتنا".

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بلوغ حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي "كازينو" بمدينة السليمانية 7 ضحايا من المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الضحايا المدنيين السبع تتراوح اعمارهم بين 11 - 55 عاما بينما أُصيب 11 آخرون بجروح"، مشيرة الى أن " أربعة من المصابين حالتهم الصحية غير مستقرة".

وتابعت، أن "أكثر من 13 شخصا في عداد المفقودين"، مؤكدة أنها "وجهت المراكز الصحية القريبة من محل الحادث بعلاج المصابين".

ووقع الانفجار في السليمانية يوم امس الخميس، "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي کازیوە، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

وتواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض.

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