2022/11/18 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير، اليوم الجمعة، بسرعة انجاز معاملات زبائن المصرف المتعلقة بالسلف والقروض والتسهيلات والخدمات، وتذليل المعوقات التي تعترض استكمالها وتبسيط الاجراءات وبشفافية عالية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "توجيهات ومتابعة المدير العام وبحسب اليوم المخصص للمقابلات من كل اسبوع فقد تم استقبال المواطنين للاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم وتسخير الامكانيات المتاحة للاسهام في وضع الحلول لها وفق التعليمات والضوابط القانونية".

واضاف، ان "التشديد على ان ابواب المصرف مفتوحة امام المواطنين لتلبية مطالبهم وتوجيه الاقسام المعنية وفروع المصرف بالعمل على روح الفريق الواحد من اجل تبسيط الاجراءات والتخفيف عن كاهل معاناة المواطن"

ولفت البيان الى ان "المصرف وضع الية مناسبة لاستقبال كل من لديه مشكلة من خلال تقديم طلب اجراء المقابلات عن طريق استمارة معدة لهذا الغرض في الادارة العامة للمصرف وملء الاستمارة للمقابلة الاسبوعية لهذا الغرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توجيها بشأن معاملات المواطنين الخاصة بالقروض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توجيها بشأن معاملات المواطنين الخاصة بالقروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).