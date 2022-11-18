ترقب بعد صاروخ كوريا الشمالية.. إدانة أميركية واجتماع طارئ لقادة 6 دول

2022/11/18 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، الجمعة، وفقا للجيش الكوري الجنوبي، هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة.

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