يأملون الالتحاق بالجامعة.. الصم والبكم يواجهون معوقات من أجل التعليم بكردستان العراق

2022/11/18 | 10:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الصم والبكم في إقليم كردستان العراق مشكلات ومعوّقات عدة في مجال التعليم؛ فالمدارس المخصصة لهذه الفئة تستقبل الطلاب حتى الصف التاسع فقط.

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