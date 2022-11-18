طقس العراق.. ضباب وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2022/11/18 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الجمعة طقس العراق للايام المقبلة، فيما اشارت الى حدوث الضباب وانخفاض بدرجات الحرارة.

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ضباب وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة أولاً على ايرث نيوز.

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