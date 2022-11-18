2022/11/18 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير عام مصرف الرافدين محمد سمير بسرعة انجاز معاملات زبائن المصرف المتعلقة بالسلف والقروض والتسهيلات والخدمات الاخرى وتذليل المعوقات التي تعترض استكمالها وتبسيط الاجراءات وبشفافية عالية.

واوضح بيان للمكتب الاعلامي للمصرف انه “من ضمن توجيهات ومتابعة المدير العام وبحسب اليوم المخصص للمقابلات من كل اسبوع فقد تم استقبال المواطنين للاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم وتسخير الامكانيات المتاحة للاسهام في وضع الحلول لها وفق التعليمات والضوابط القانونية كذلك التشديد على ان ابواب المصرف مفتوحة امام المواطنين لتلبية مطالبهم وتوجيه الاقسام المعنية وفروع المصرف بالعمل على روح الفريق الواحد من اجل تبسيط الاجراءات والتخفيف عن كاهل معاناة المواطن”.

ولفت البيان الى ان “المصرف وضع الية مناسبة لاستقبال كل من لديه مشكلة من خلال تقديم طلب اجراء المقابلات عن طريق استمارة معدة لهذا الغرض في الادارة العامة للمصرف وملء الاستمارة للمقابلة الاسبوعية لهذا الغرض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتذليل المعوقات ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتذليل المعوقات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).