صحة السليمانية تعلن حصيلة ضحايا انفجار الغاز

2022/11/18 | 10:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة صحة السليمانية، اليوم الجمعة، عن حصيلة ضحايا الانفجار الذي حصل يوم أمس في المحافظة.وذكر بيان لدائرة صحة السليمانية أن “حصيلة ضحايا التفجير بلغت 9 وفيات و13 جريحاً”، لافتاً الى أن “الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة”.من جانبه أعلن محافظ السليمانية هڤال أبو بكر حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير.ووقع مساء أمس الخميس انفجار في منطقة كازيوي بالمحافظة سببه انفجار خزان غاز سائل.

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