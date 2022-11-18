الرافدين يصدر توجيها بشأن معاملات المواطنين

2022/11/18 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصرف وضع آلية مناسبة لاستقبال كل من لديه مشكلة .

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