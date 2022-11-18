وزير الاقتصاد الإيراني: نحتل الصدارة عالميا في احتياطيات النفط والغاز

2022/11/18 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إيران تحتل الصدارة من حيث الاحتياطيات الهيدروكربونية.

وأشار خاندوزي خلال اجتماع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والمجريين، الذي عقد في بودابست، إلى أنه "يمكن للشركات الصناعية المجرية الكبيرة الاستفادة من قانون استقطاب الاستثمارات الأجنبية في إيران وزيادة حجم التبادل التجاري في ظل دعم البلدين للعلاقات التجارية".

ووصف "سوق إيران الكبير البالغ 80 مليون نسمة" بأنه "أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط"، لافتا إلى "تقدم إيران في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصة التكنولوجيا".

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