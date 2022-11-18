الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية

2022/11/18 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بفعل تراجع الدولار الأميركي، لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع متأثرة بمؤشرات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة في الطريق.

وبحلول الساعة 0433 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأونصة متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأونصة.

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