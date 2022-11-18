2022/11/18 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت أسعار صرف الدولار، الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.
سعر البيع: 148.400 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء: 148.300 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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