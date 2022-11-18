أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2022/11/18 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

سعر البيع: 148.400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 148.300 دينار لكل 100 دولار

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