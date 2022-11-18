الأعرجي يصل البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة

2022/11/18 | 11:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البحرين

وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، الى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة.

وقال المكتب الاعلامي للامن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " الأعرجي وصل الى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة".

واضاف، ان "الوفد يترأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، من اجل المشاركة في منتدى حوار المنامة".

واشار البيان، ان "المنتدى يستمر للفترة من 20-18 تشرين الثاني، تحت عنوان القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".

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