البابا فرنسيس يعرض الوساطة لإنهاء صراع أوكرانيا

2022/11/18 | 11:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد البابا فرنسيس مجددا ،اليوم الجمعة، في مقابلة مع صحيفة ، استعداد الفاتيكان لفعل أي شيء ممكن للوساطة وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن […]

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