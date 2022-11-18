شاهد أوكرانيا تنشر صورًا تزعم أنها لغرف تعذيب روسية في خيرسون

2022/11/18 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزعم أوكرانيا أنها عثرت على أدلة تشير إلى وقوع عمليات تعذيب من قبل الجنود الروس لأوكرانيين في جميع أنحاء مدينة خيرسون.ويتحدث سام كيلي مراسل CNN عما تم الكشف عنه.

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